Литовские коммунисты могут получить ярлык «преступников»

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Парламент Литвы планирует объявить Коммунистическую партию «преступной организацией». Сегодня парламент страны одобрил соответствующий законопроект. Предложение поддержали 52 депутата, 4 были против и 43 воздержались.

«Принятие этого закона подтвердит, что литовское государство считает Коммунистическую партию Литвы ответственной за сотрудничество с оккупационной властью, за репрессивные меры против литовского населения и самого государства», — считает консерватор Аудронюс Ажубалис.

В проекте предлагается запретить членам партии, которые занимали руководящие посты, участвовать в политической и дипломатической деятельности Литвы.