Бортников считает, что теракт в «Крокусе» подготовили исламистские радикалы, им помогали украинские спецслужбы

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Глава ФСБ РФ Александр Бортников считает, что Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической организацией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов после расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие решения», – сказал он.

Директор ФСБ отметил, что в России сохраняется угроза терроризма: «Мы получили информацию о причастности Киева к теракту, совершенного в Подмосковье». Переданная Вашингтоном информация о подготовке теракта носит общий характер, и российские спецслужбы на нее отреагировали».