Арестованный по делу о теракте в «Крокусе» ранее воровал шоколад

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Арестованный по подозрению в причастности к теракту в подмосковном «Крокус сити холле» Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован за воровство шоколада.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Центрального районного суда Твери.

Согласно документу, Исломов в одном из магазинов «Пятерочка» украл шоколад на общую сумму 350 рублей 96 копеек. На судебном заседании он признал вину. По итогу его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.