Маск снова стал богатейшим человеком планеты

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Основатель компаний Tesla и X (бывший Twitter) Илон Маск вновь стал богатейшим человеком планеты.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный китайским деловым изданием Hurun.

По данным издания, за 2023 год состояние Маска увеличилось на 47%, до $235 млрд.

На второй строчке глобального рейтинга расположился создатель Amazon Джефф Безос с капиталом в $187 млрд. Третье место занял французский бизнесмен Бернар Арно, владелец холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy, чье состояние оценивается в $177 млрд.

Богатейшим жителем Китая стал Чжун Шаньшань — основатель компании Nongfu, производящей питьевую воду. Его капитал составляет 450 млрд юаней ($62 млрд), что позволило занять 21-ю позицию в общемировом списке.

По подсчетам Hurun, в мире насчитывается 3279 долларовых миллиардеров. За год их число выросло на 167 человек. Больше всего богачей проживает в Китае (814), США (800) и Индии (271).