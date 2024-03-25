Глава Boeing на фоне череды проблем с самолетами фирмы уйдет в отставку

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Глава американской Boeing Дэйв Кэлхун на фоне ряда технических проблем и аварий с самолетами компании объявил о своей отставке в конце года.

«Я решил, что это будет мой последний год на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании», – говорится в заявлении Кэлхуна, опубликованном на сайте Boeing.

Как уточняется в распространенном пресс-релизе, Кэлхун «продолжит руководить Boeing в течение года».

Кроме того, Стэн Дил, глава крупного подразделения компании Boeing Commercial Airplanes, которое отвечает за строительство гражданских самолетов, покидает компанию, но уже без отсрочки до конца года. Его место займет Стефани Поуп, она была главным операционным директором.

Председатель совета директоров Ларри Келлнер также уйдет в отставку после годового собрания акционеров, его сменит Стив Молленкопф.