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Китайские госучреждения заменят все иностранные компьютеры местными

Китайские госучреждения заменят все иностранные компьютеры местными

Власти Китая ввели новые правила, требующие от госучреждений замены иностранных технологий местными решениями, что будет означать постепенный отказ от использования в ПК и серверах чипов американских Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), пишет Financial Times.

Новые правила также предусматривают постепенный отказ от операционной системы Windows от Microsoft Corp. и баз данных, разработанных иностранными компаниями.

Китайские госучреждения стали следовать новым требованиям в 2024 году. Правила представили Минфин и Министерство промышленности и информационных технологий КНР 26 декабря 2023 года, отмечает FT.

Они требуют, чтобы государственные ведомства и партийные органы уровня выше городских ориентировались при закупке аппаратного и программного обеспечения на список «надежных и безопасных» производителей, в который входят исключительно китайские компании, в том числе Huawei Technologies и государственная группа Phytium.

Как отмечают источники FT, госкомпаниям предписано завершить переход на технологии местных поставщиков к 2027 году. С прошлого года госкомпании страны ежеквартально отчитываются о темпах обновления их IT-систем.

Отказ Пекина от использования продукции Intel и AMD существенно сократит продажи обеих компаний. Доля Китая в выручке Intel в прошлом году составила 27%, в доходе AMD – 15%.

Microsoft не раскрывает эти данные, но президент компании Брэд Смит заявил в американском Конгрессе в прошлом году, что на долю Китая приходится 1,5% выручки компании.

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