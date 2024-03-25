В Кыргызстане рекомендовали своим гражданам временно не посещать Россию

95 Просмотров

МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны временно не посещать Россию без особой надобности до отмены усиленного режима въездного контроля на госгранице, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Кыргызстана.

Отмечено, что гражданам, планирующим поездку, следует заранее ознакомиться с ограничениями на въезд в эту страну, опубликованными на сайте МВД РФ.

В информации также рекомендуется не пропускать через государственную границу граждан, ранее совершивших два и более административных правонарушения во время пребывания в Российской Федерации, и воздержаться от поездки во избежание последствий данной процедуры:

«Граждане, находящиеся на территории Российской Федерации, не должны посещать места скопления людей и всегда должны иметь при себе документы, подтверждающие их личность и законность их пребывания на территории России».