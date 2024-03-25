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Погранслужба Финляндии рассказала о ситуации на границе с Россией

Погранслужба Финляндии рассказала о ситуации на границе с Россией

Приграничные с Россией территории Финляндии пустеют, сообщает Yle.

По словам замкомандующего погранслужбой восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, местные жители вносили свой вклад в охрану границ.

«Местные жители все замечают и быстро реагируют, если вблизи жилья появляются странные или незнакомые люди. У многих на участках стоят камеры, то есть они хорошо знают, что происходит на местности»,— сказал господин Ахтиайнен.

Он не видит серьезной угрозы в оттоке людей с восточной границы страны. Однако, по его словам, ни одна техника и заграждение, которое строится на границе с Россией, не заменит их. К тому же длина заграждений составляет всего 200 км и не перекрывает всю протяженность границы.

Сухопутные переходы между странами закрыты до 14 апреля. Протяженность российско-финской границы составляет 1,27 тыс. км, из которых чуть более 1 тыс. км — по суше.

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