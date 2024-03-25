«Аль-Каида» хотела прикончить Клинтона

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Секретная служба США предотвратила покушение на президента Билла Клинтона и его супругу Хиллари во время визита на Филиппины в 1996 году, передает Reuters со ссылкой на восемь бывших сотрудников спецслужб.

Клинтон тогда прилетел на ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На пути кортежа из аэропорта было обнаружено взрывное устройство, а после того, как автомобили поехали по запасному маршруту, филиппинские спецслужбы доложили об обнаружении мощной бомбы на мосту, по которому должна была проехать колонна, а также брошенный неподалеку красный внедорожник Mitsubishi Pajero с автоматами АК-47.

Как пишет агентство, атаку планировала совершить «Аль-Каида», судя по всему, это является одной из первых попыток группировки нанести удар по США.