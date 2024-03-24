«Россия была зависима». Путин обвинил Ельцина

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была зависима, так как имелось много рычагов воздействия на первого президента Бориса Ельцина.

В фильме Андрея Кондрашова «Белград» на телеканале «Россия 1» он ответил на вопрос об уходе России из Косова и влиянии на Ельцина.

«Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что на тот момент Россия утратила значительную часть суверенитета.