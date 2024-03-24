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«Россия была зависима». Путин обвинил Ельцина

"Россия была зависима". Путин обвинил Ельцина

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была зависима, так как имелось много рычагов воздействия на первого президента Бориса Ельцина.

В фильме Андрея Кондрашова «Белград» на телеканале «Россия 1» он ответил на вопрос об уходе России из Косова и влиянии на Ельцина.

«Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что на тот момент Россия утратила значительную часть суверенитета.

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