МИД: Погибший в «Крокус Сити Холл» Вугар Гусейнов не являлся гражданином Азербайджана (фото) |
Глава ФСБ в докладе Путину: «Все террористы задержаны» |
Таджикистан опровергает информацию о причастности своих граждан к теракту |
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи |
Араз и Эмин Агаларовы находятся на месте теракта (обновлено) |
В МИД Украины отвергли обвинения России в организации теракта в «Крокусе» |
Слухи о причастности ДАИШ к теракту в «Крокусе» – фейк (обновлено) |
При пожаре в «Крокусе» сгорел музей Муслима Магомаева |
Ильхам Алиев выразил Путину соболезнования |
Главное Мир

Гурбернатор Подмосковья заявил о завершении спасательной операции в «Крокусе»

Гурбернатор Подмосковья заявил о завершении спасательной операции в "Крокусе"

Спасательная операция на месте теракта в «Крокус сити холле» завершена, поисковая еще продолжается.

За сутки из-под завалов на месте достали 133 тела, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», – написал губернатор.

Он добавил, что ночью приступят к созданию проема с западной стороны «Крокуса», который позволит облегчить доступ к концертному залу. «Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции – ориентировочно завтра вечером – мы начнем решать этот вопрос», – заключил Воробьев.

Теги:
Из этой рубрики
Боевики "Аш-Шабаб" напали на военную базу в Сомали
Мир

Боевики «Аш-Шабаб» напали на военную базу в Сомали

2024/03/24, 00:15
Гурбернатор Подмосковья заявил о завершении спасательной операции в "Крокусе"
Мир

Гурбернатор Подмосковья заявил о завершении спасательной операции в «Крокусе»

2024/03/23, 23:59
Агаларов рассказал о том, как террористы пробрались в «Крокус сити»
Мир

Агаларов рассказал о том, как террористы пробрались в «Крокус сити»

2024/03/23, 23:55
Четверо подозреваемых в теракте в "Крокус сити холле" находятся на допросе в СК
Мир

Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» находятся на допросе в СК

2024/03/23, 23:30
В России освободили членов банды из-за участия в войне в Украине
Мир

В России освободили членов банды из-за участия в войне в Украине

2024/03/23, 23:15
15-летний Ислам Халилов помог спастись более 100 посетителям концерта в «Крокусе» (видео)
Мир

15-летний Ислам Халилов помог спастись более 100 посетителям концерта в «Крокусе» (видео)

2024/03/23, 23:05
В Латвии запретили приносить цветы к посольству РФ
Мир

В Латвии запретили приносить цветы к посольству РФ

2024/03/23, 22:15
"Защитим наши школы": поляки вышли на протест в Вильнюсе
Мир

«Защитим наши школы»: поляки вышли на протест в Вильнюсе

2024/03/23, 21:38
Блинкен о теракте в Москве
Мир

Блинкен о теракте в Москве

2024/03/23, 21:20