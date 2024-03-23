Гурбернатор Подмосковья заявил о завершении спасательной операции в «Крокусе»

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Спасательная операция на месте теракта в «Крокус сити холле» завершена, поисковая еще продолжается.

За сутки из-под завалов на месте достали 133 тела, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», – написал губернатор.

Он добавил, что ночью приступят к созданию проема с западной стороны «Крокуса», который позволит облегчить доступ к концертному залу. «Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции – ориентировочно завтра вечером – мы начнем решать этот вопрос», – заключил Воробьев.