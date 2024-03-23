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Боррель и фон дер Ляйен решительно осудили теракт в России

Боррель и фон дер Ляйен решительно осудили теракт в России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен строго осудили теракт в России. Как отметил 23 марта евродипломат, призвав весь мир объединить усилия в борьбе с терроризмом.

«Я самым решительным образом осуждаю гнусный теракт, совершенный вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацелился на беззащитных людей», — отметил он на своей странице в соцсети X.

Он также добавил, что «международное сообщество должно сохранять твердую сплоченность в борьбе с бичом терроризма». Фон дер Ляйен также выразила соболезнования семьям погибших от действий преступников.

«Я решительно осуждаю теракт против мирных жителей в «Крокус Сити Холле» в Москве, ответственность за который взяло на себя ИГИЛ.  Мои мысли с жертвами и их семьями в этом трагическое время», — написала она в той же соцсети.

Также ранее 23 марта об осуждении нападения на зрителей на концерте в «Крокус Сити Холле» заявила глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла. Она отметила, что ничто не может оправдать такие отвратительные преступления.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, в РФ поступала масса звонков и посланий от ближневосточных коллег, все выражают солидарность в связи с терактом, произошедшим 22 марта.

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