Маск поддержал Трампа смайлом

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Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с позицией о необходимости отменить залог для экс-президента США Дональда Трампа в суде для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о предполагаемом завышении стоимости активов.

Маск на своей странице в соцсети X одним смайлом отреагировал на соответствующий пост аккаунта «Trump Army», сторонников Трампа.

«Поднимите руку, если вы хотите, чтобы большинство в Верховном суде наконец-то действовало как единое целое и отменило возмутительный задаток, наложенный на президента Трампа в Нью-Йорке судьей Энгороном», — говорится в посте.

На это Маск отреагировал смайлом поднятой руки.