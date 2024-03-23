Стрельба в Crocus City Hall: более 110 человек погибли (обновлено, фото, видео) |
В списке погибших в «Крокус Сити Холл» есть азербайджанец (фото) |
Глава ФСБ в докладе Путину: «Все террористы задержаны» |
Таджикистан опровергает информацию о причастности своих граждан к теракту |
Эмин Агаларов: Этот теракт коснулся лично меня и моей семьи |
Араз и Эмин Агаларовы находятся на месте теракта (обновлено) |
В МИД Украины отвергли обвинения России в организации теракта в «Крокусе» |
Слухи о причастности ДАИШ к теракту в «Крокусе» – фейк (обновлено) |
При пожаре в «Крокусе» сгорел музей Муслима Магомаева |
Главное Мир

Маск поддержал Трампа смайлом

Маск поддержал Трампа смайлом

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с позицией о необходимости отменить залог для экс-президента США Дональда Трампа в суде для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о предполагаемом завышении стоимости активов.

Маск на своей странице в соцсети X одним смайлом отреагировал на соответствующий пост аккаунта «Trump Army», сторонников Трампа.

«Поднимите руку, если вы хотите, чтобы большинство в Верховном суде наконец-то действовало как единое целое и отменило возмутительный задаток, наложенный на президента Трампа в Нью-Йорке судьей Энгороном», — говорится в посте.

На это Маск отреагировал смайлом поднятой руки.

Теги:
Из этой рубрики
Разбор завалов "Крокус Сити" продлится еще несколько дней
Мир

Разбор завалов «Крокус Сити» продлится еще несколько дней

2024/03/23, 14:07
Стрельба в Crocus City Hall: более 110 человек погибли (обновлено, фото, видео)
Мир

Стрельба в Crocus City Hall: более 110 человек погибли (обновлено, фото, видео)

2024/03/23, 13:52
Соцсеть Трампа Truth Social выйдет на биржу
Мир

Соцсеть Трампа Truth Social выйдет на биржу

2024/03/23, 13:39
Решением суда в Испании остановят работу Telegram
Мир

Решением суда в Испании остановят работу Telegram

2024/03/23, 13:18
Маск поддержал Трампа смайлом
Мир

Маск поддержал Трампа смайлом

2024/03/23, 13:01
СК: Террористы применяли в "Крокус сити холл" легковоспламеняющуюся жидкость
Мир

СК: Террористы применяли в «Крокус сити холл» легковоспламеняющуюся жидкость

2024/03/23, 12:47
Глава ФСБ в докладе Путину: "Все террористы задержаны"
Мир

Глава ФСБ в докладе Путину: «Все террористы задержаны»

2024/03/23, 12:25
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Мир

Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана

2024/03/23, 12:16
Озвучены подробности задержания террориста, устроившего стрельбу в «Крокусе» (фото +18)
Мир

Озвучены подробности задержания террориста, устроившего стрельбу в «Крокусе» (фото +18)

2024/03/23, 12:00