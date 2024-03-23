Али Асадов выразил соболезнования Михаилу Мишустину

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате террористического акта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

А.Асадов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.