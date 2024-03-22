Состоится встреча в Женеве спикеров парламентов Азербайджана и Армении  |
Орбан заявил, что Запад может отправить войска в Украину через 2-3 месяца |
США озвучили неожиданный призыв к Украине: остановите удары |
Россия нанесла массированные удары по всей Украине: видео |
Хикмет Гаджиев: Азербайджан может стать мостом между Глобальными севером и югом |
Что произойдет на Южном Кавказе после 5 апреля? |
Хикмет Гаджиев: Отношения с Китаем будут только расширяться в будущем |
США заявили, что не стоят за смещением Имрана Хана с поста премьера Пакистана |
Пашинян: Возвращая четыре приграничных села Азербайджану, Армения получает госграницу |
Главное Мир

Бундесвер против замораживания войны в Украине

Бундесвер против замораживания войны в Украине

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии (бундесвер) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) предостерег от замораживания войны в Украине, сообщает DW, ссылаясь на интервью, опубликованное изданием Funke Mediengruppe в пятницу, 22 марта.

«Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным», – заявил генерал-лейтенант бундесвера.

По словам высокопоставленного немецкого военного, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь. Кроме того, напомнил Бройер, замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон.

Идею заморозить войну выдвинул Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), лидер парламентской фракции входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну, а впоследствии и закончить?», – заявил он в ходе дебатов в бундестаге по поводу предложения парламентской группы ХДС/ХСС о поставках крылатых ракет TAURUS в  Украину. Эти слова вызвали большой политический резонанс в Германии.

Теги:
Из этой рубрики
Турция на более чем 80% обеспечивает себя за счет собственного оборонпрома
Мир

Турция на более чем 80% обеспечивает себя за счет собственного оборонпрома

2024/03/22, 15:52
Адмирал Роб Бауэр: Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией
Мир

Адмирал Роб Бауэр: Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией

2024/03/22, 15:41
Бундесвер против замораживания войны в Украине
Мир

Бундесвер против замораживания войны в Украине

2024/03/22, 15:32
Германия и Франция собираются разработать новый танк MGCS
Мир

Германия и Франция собираются разработать новый танк MGCS

2024/03/22, 15:12
Украина предупредила о риске потери ДнепроГЭС
Мир

Украина предупредила о риске потери ДнепроГЭС

2024/03/22, 14:50
Армия Нигера понесла потери
Мир

Армия Нигера понесла потери

2024/03/22, 14:45
Макрон толкает Францию к открытому вооруженному столкновению с Россией
Мир

Макрон толкает Францию к открытому вооруженному столкновению с Россией

2024/03/22, 14:32
Песков: Россия находится в состоянии войны
Мир

Песков: Россия находится в состоянии войны

2024/03/22, 14:20
Евросоюз торопится определиться с финансированием расходов на оборону
Мир

Евросоюз торопится определиться с финансированием расходов на оборону

2024/03/22, 14:12