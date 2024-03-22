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Адмирал Роб Бауэр: Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией

Адмирал Роб Бауэр: Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией

Североатлантический альянс готов к потенциальному прямому столкновению с Россией, сообщил украинским СМИ председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, в НАТО поняли изменение ситуации с безопасностью еще в 2014 году, после аннексии Крыма. С 2019 года страны альянса начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

«Это одна из наших главных задач. Потому что в течение последних 20-30 лет мы фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации», – сказал Бауэр.

«Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Это означает необходимость большего количества подготовленных солдат, больше возможностей, больше запасов оружия и боеприпасов и улучшение командной системы управления. Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми», – заявил он.

Бауэр также подчеркнул, что Россия имеет возможности производить значительные объемы оружия, но его качество постоянно снижается с начала войны. «Они имеют определенные планы, но находятся в войне, поэтому им нужно много времени. Для них это не будет легко», – сказал адмирал.

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