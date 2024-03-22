Евросоюз торопится определиться с финансированием расходов на оборону

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Лидеры стран Евросоюза намерены изучить все варианты мобилизации финансирования на оборону и сообщить об этом к июню, отложив на пару месяцев новую битву за выпуск евробондов, пришел газета Financial Times (FT).

По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, который проходит 21-22 марта, было заявлено, что участники форума не приняли решения о выпуске оборонных облигаций для финансирования милитаризации промышленности ЕС – дискуссия об этом находится в самом начале.

С подобной инициативой выступило правительство Франции, которое направило письмо странам Евросоюза с предложением выпустить совместные долговые обязательства для покрытия возросших расходов на оборону. Аналогичный финансовый инструмент использовался странами ЕС для восстановления экономики после пандемии.

Возможность выпуска евробондов поддерживают, в частности, Польша и Эстония, однако, как отмечает издание, против увеличения совместных заимствований выступает ряд более богатых государств, которые заявляют, что существующие финансовые механизмы адекватны. Среди них – Австрия, Германия, Дания и Нидерланды.