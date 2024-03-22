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Главное Мир

Больше всего туристов в Турцию едут из России и Ирана

Больше всего туристов в Турцию едут из России и Ирана

Иран и Россия заняли первые строчки в списке стран, из которых с января по февраль в Турцию прибыло наибольшее число туристов, говорится в статистике, опубликованной на сайте Министерства культуры и туризма Турции.

За первые два месяца года республику посетили 437,9 тыс. граждан Ирана и 433,6 тыс. граждан РФ. Это соответственно 10,09% и 9,99% от общего числа иностранных туристов. При этом в 2024 году доля иранских туристов выросла в феврале на 4%, а российских снизилась примерно на 3%.

В пятерке лидеров также есть Болгария (345 тыс.), Германия (330 тыс.) и Грузия (207 тыс.).

Данные также свидетельствуют о том, что по сравнению с тем же периодом прошлого года число туристов из Израиля снизилось на 86%, из Судана – на 38% и ЮАР – на 12%. В то же время поток туристов из КНР вырос на 200%, Саудовской Аравии – на 104%, Туркмении – на 84% и Японии – на 82%.

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