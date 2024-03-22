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За неявку на голосование в Европарламент штраф до 200 евро

За неявку на голосование в Европарламент штраф до 200 евро

Подростки в возрасте 16-17 лет должны будут в обязательном порядке проголосовать на выборах в Европарламент (ЕП), которые пройдут с 6 по 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Конституционного суда Бельгии.

«Суд приостанавливает действие положения закона от 25 декабря 2023 года, согласно которому только совершеннолетние должны голосовать на выборах в Европарламент. В результате подростки в возрасте 16-17 лет также обязаны будут проголосовать на выборах в ЕП», – следует из текста документа, опубликованного на сайте суда.

По его информации, за невыполнение этого распоряжения в отношении подростков могут быть применены меры наказания. Как отметило Agence France-Presse (AFP), неявка на голосование без уважительной причины может повлечь за собой наложение штрафа в размере от €40 до €200.

Комиссар регионального правительства Брюсселя по европейским вопросам Ален Хатчинсон сказал в интервью газете The Brussels Times, что «это очень свежее» решение суда и что «нужно посмотреть, каково оно будет на практике». При этом он выразил сожаление, что такое решение было принято всего за десять дней до крайнего срока регистрации на голосование. Хатчинсон надеется, что это «не введет в замешательство молодых европейцев и не отпугнет их от участия в своих первых выборах».

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