Пучдемон намерен принять участие в выборах в Каталонии

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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году после незаконного референдума о независимости региона, заявил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих в Каталонии парламентских выборах.

«Испанское государство развязало репрессии, целью которых было наказать каталонский народ, – сказал журналистам Пучдемон, который является лидером сепаратистской партии «Вместе за Каталонию». – Я решил выставить свою кандидатуру на следующих выборах в парламент Каталонии».

На 12 мая в регионе намечены досрочные парламентские выборы.