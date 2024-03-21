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Главное Мир

Главком ВСУ попросил у НАТО новые боеприпасы и вооружение

Главком ВСУ попросил у НАТО новые боеприпасы и вооружение

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром попросил для украинской армии боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, он проинформировал Бауэра о ситуации на фронте.

«Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины», — написал главком ВСУ.

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