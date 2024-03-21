СМИ: Россия и Китай договорились с хуситами о ненападении на их суда

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Россия и Китай достигли взаимопонимания с хуситами о ненападении на их суда в Красном море, сообщает Bloomberg.

В обмен Москва и Пекин могут политически поддержать группировки, например блокируя резолюции в Совбезе ООН.

Йеменские хуситы заверили Китай и Россию, что их суда не будут подвергаться нападениям со стороны группировки в Красном море и Аденском заливе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным агентства, стороны достигли взаимопонимания после переговоров дипломатов из России и Китая в Омане с одним из ведущих политических деятелей группировки йеменских хуситов Мохаммедом Абдель Саламом.