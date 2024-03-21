СМИ: Боррель заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза, а также на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных в Украину, заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс», а также призвал «не пугать людей».

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», – сказал он, передает РИА Новости.