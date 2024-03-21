Израиль хочет привлечь не связанных с ХАМАС палестинцев к управлению Газой

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Израиль и несколько арабских стран ведут негласные переговоры о создании в секторе Газа группы, отвечающей за распределение гуманитарной помощи и состоящей из палестинцев, не имеющих связей с радикальным палестинским движением ХАМАС. Предполагается, что после окончания военной операции в анклаве она должна стать основой для формирования новой послевоенной администрации палестинской автономии, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников Израиля и арабских стран.

По информации издания, высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Израиля провел переговоры с представителями Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов с целью заручиться поддержкой правительств стран региона при реализации плана по созданию в секторе Газа группы, отвечающей за распределение гуманитарной помощи. Он предполагает, что помощь будет поступать в анклав по суше и морю и, после тщательного досмотра израильскими спецслужбами, распределяться палестинцами, не связанными с ХАМАС.

В их число могут войти бывшие члены соперничающего с ХАМАС Движения за освобождение Палестины. По словам источников WSJ, после окончания боевых действий именно эти люди должны взять на себя полномочия по управлению анклавом. Утверждается, что их власть будет подкрепляться силами безопасности, финансируемыми правительствами неназванных арабских стран. Создание сети распределения помощи во главе с палестинцами, выступающими против ХАМАС, позволит прокормить до 1 млн палестинцев в Рафахе, бежавших от боевых действий на севере анклава, а также отстранить ХАМАС от участия в этом процессе.

Представители израильского правительства, на которых ссылается газета, опасаются, что ХАМАС вновь восстановит контроль над анклавом, поэтому к распределению гуманитарной помощи, а в перспективе – к послевоенному управлению сектором Газа – также необходимо привлечь представителей Палестинской национальной администрации. Одновременно, как пишет газета, США и правительства арабских стран оказывают давление на Израиль, требуя, чтобы он открыл доступ для поступления гуманитарной помощи жителями сектора Газа и озвучил конкретное видение послевоенного управления анклавом.