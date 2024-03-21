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В ЕС признали тяжелую ситуацию на поле боя на Украине

В ЕС признали тяжелую ситуацию на поле боя на Украине

Европейский союз признал тяжелую ситуацию на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, европейские чиновники опасаются потенциальных реальных прорывов российской армии следующим летом. Авторы подчеркивают, что ситуация на поле боя остается тяжелой, несмотря на согласования выделения €5 млрд для частичной компенсации государствам-членам объединения за новые поставки оружия Украине.

«Мы можем достичь переломного момента, когда мы потенциально можем увидеть некоторые реальные прорывы России этим летом», — поделалась заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алисса де Карбоннель.

Она уточнила, что по этому поводу в ЕС есть много опасений.

 

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