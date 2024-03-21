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Россия атаковала Киев «Кинжалами»: есть погибшие (видео)

Россия атаковала Киев "Кинжалами": есть погибшие (видео)

Утром 21 марта во время масштабной воздушной тревоги ВС России атаковали Киев аэробалистическими ракетами «Кинжал». Были слышны взрывы, работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Обломки ракет упали в трех районах столицы, повреждены дома, детсад, горят автомобили.

По данным Киевской городской военной администрации, во время российской атаки силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около трех десятков ракет противника, в том числе и баллистические.

В результате атаки пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы.

Другим медики оказали помощь на месте.

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