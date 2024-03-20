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Анкара заявила, что ждет, когда у ЕС снова появится воля вести переговоры о членстве

Анкара заявила, что ждет, когда у ЕС снова появится воля вести переговоры о членстве

Стратегическое видение Турции стать членом Евросоюза остается в силе, но со стороны ЕС не видно политической воли вести такой диалог. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

«Турция продолжает видеть свое будущее в Европе. Как ранее подтвердил наш президент, стратегическое видение Анкары насчет вступления в ЕС не изменилось. Нам, может быть, проще развивать отношения с отдельными странами ЕС, но развитие отношений с ЕС <…> связано с принятием консенсусных решений. Это не всегда случается в нашу пользу. Для ведения переговорного процесса необходима политическая воля ключевых стран ЕС. Она была в 2004 и 2005 году, но потом подверглась эрозии, уступив место иной политической позиции по отношению к Турции», – цитирует его ТАСС.

Министр напомнил, что в повестке переговорного процесса с Брюсселем остаются нерешенные вопросы, в частности расширение таможенного союза, торговые отношения, визовая либерализация, миграционная политика. «По этим темам нам нужно активно работать с ЕС, но, к сожалению, при нынешних условиях у нас не получается прорабатывать с Евросоюзом эти вопросы так, как мы бы этого хотели», – добавил Фидан.

«Скоро пройдут выборы в Европарламент, в связи с чем есть ожидания некоторых изменений в европейских политических позициях», продолжал глава МИД. «Но мы верим, что вне зависимости от результатов выборов наши отношения с ЕС могут развиваться в более позитивном ключе», – сказал он.

По оценке министра, Брюссель недостаточно глубоко анализирует перспективы сотрудничества с Анкарой в сфере безопасности и ее обеспечения на платформах ЕС и НАТО. Глава МИД считает «нужным начинать дискуссию по вопросам геостратегической безопасности, поскольку стороны не провели здорового диалога на этот счет, не видят своих выгод и интересов от такого взаимодействия и существующих рисков».

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