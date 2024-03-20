Послевкусие от визита Столтенберга: регион на пороге интересных событий

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Завершившийся визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в регион Южного Кавказа не следует рассматривать как некое изолированное событие и, уж тем более, как дежурную поездку «истосковавшегося от безделья» чиновника с целью заполнения им своего годового рабочего плана. Данный визит, безусловно, назрел и явился следствием и важным элементом в общем контексте тех видимых и скрытых процессов, которые происходят в мире и, без всякого, сомнения затрагивают наш регион.

Катализатором этих процессов стали два поистине исторических события: с одной стороны, война 2020-го года и последовавшая за ней серия однодневных операций и антитеррористических мероприятий в Карабахе и на условной армяно-азербайджанской границе, а с другой стороны — начавшаяся в 2022 году война в Украине. Если произошедшие в Карабахе события, завершившиеся изгнанием армянских оккупантов и восстановлением территориальной целостности Азербайджана, разморозили и успешно похоронили сложившийся по итогам первой войны недолговечный статус-кво, полностью изменив тем самым (к неудовольствию многих акторов) всю геополитическую конфигурацию в регионе, то война в Украине вбила последний гвоздь в гроб той разрядки в отношениях между Западом и Москвой, которую мы все наблюдали в последние годы существования СССР и в самые первые годы после его распада, когда генералы Пентагона приезжали на ядерные объекты России и разгуливали там, как у себя дома.

С тех пор от того самого горбачевско-ельциновского détente не осталось и следа. В наши дни Россия как правопреемница СССР и Запад не просто противники. Нынче звучат даже нотки, которые невозможно было представить себе в последние годы первой холодной войны — а именно, различные сценарии применения ядерного оружия. Такого не было аж с Карибского кризиса 1962 года. Сегодня отдельные страны НАТО — неважно, всерьёз или нет — но, всё же, говорят уже вслух об отправке своих военных на территорию, которую в России еще со времен Петра Первого и его битв со шведами рассматривалa чуть ли не как свою вотчину.

Членами НАТО после распада Союзного государства стали три прибалтийскиe государства, некогда входившие в состав как Российской империи, так и СССР, и всерьёз теперь рассматривается возможное членство в альянсе также Украины, Молдовы, Грузии, не входивших никогда в ОДКБ, и даже Армении, остающейся пока еще, хоть и формально, членом этой организации. И если трем прибалтийским государствам удалось успеть «сбежать», что называется, на Запад без территориальных потерь, то Киеву, Кишиневу и Тбилиси пришлось испытать на своих политических картах все «прелести» их попыток выйти из российской орбиты. Ну, а об Армении и говорить не приходится — сегодня это уже failed state, превратившийся в предмет самых унизительных мемов.

На этом фоне южно-кавказское турне генерального секретаря НАТО выглядит вполне ожидаемым и точно предсказанным. И такой же естественной является ревнивая реакция на этот визит со стороны официальной Москвы, и оно тоже понятно. На Смоленской площади очень хорошо видят главную цель НАТО — окончательно вытеснить Россию из Южного Кавказа, заменив ею собою. Официальный представитель МИД РФ на последнем брифинге перед журналистами открыто выразила недовольство Москвы, охарактеризовав турне Столтенберга как стремление открыть «второй фронт» против России.

Однако тут возникает вполне резонный вопрос: если уход России из региона не является чем-то невероятным, то насколько вероятным может показаться приход на ее место Североатлантического альянса? Ну, имеется в виду с практической точки зрения. Ведь регион Южного Кавказа отличается от той же Прибалтики или других частей европейского континента в немалой степени своей ограниченной для пространства НАТО географией. Да, Турция — член НАТО, но ее границы с Арменией закрыты и останутся таковыми, пока та не откроет Зангезурский коридор. Условие озвучено вполне ясно, и, получается, теперь уже сам Запад должен начать убеждать Ереван выполнить условия Анкары (и попутно Баку) для открытия границ Армении. Париж, который получил в Африке красную карточку, пытается компенсировать этот свой позор отчаянным проникновением в Армению (пусть даже на борту «консервной банки» Бастион), но он, очевидно, не понимает, что дело не только в желании и готовности Еревана видеть у себя в стране свою старшую сестру, но есть и другие региональные факторы, которые просто не допустят этого.

Грузия тоже омывается, вроде как, Черным морем, но не следует забывать об ограничительных положениях Конвенции Монтрё. Ну, а прямое соприкосновение Армении и Грузии, соответственно, с Ираном и Россией тоже не принесет дополнительной радости этим двум соседям.

Тем не менее, процесс запущен, и месседжи озвучены. А значит впереди нас ожидают очень интересные, а может и даже весьма «горячие» события.

Что касается Азербайджана, то курс нашего государства максимально прозрачен. Мы является важным политическим игроком в Движении неприсоединeния, сотрудничая при этом как с НАТО, так и с Россией. Нашим военным союзником является братская Турция, а семьёй в более широком, политическом смысле — тюркский мир. На том и стоим. И понимают это не только наши ближайшие соседи, но и, очевидно, недавний гость из Брюсселя. И это, похоже, устраивает всех, и в первую очередь — наш собственный народ.

Зухраб Дадашов