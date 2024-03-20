Пашинян: Возвращая четыре приграничных села Азербайджану, Армения получает госграницу

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность наличия основанной на легитимности государственной границы.

Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в парламенте в ответ на вопрос, что получит армянская сторона, вернув Азербайджану приграничные села.

“Мы получаем государственную границу. Есть две логики. Во-первых, логика заключается в том, что мы даем возможность перемещать позиции, а во-вторых, логика в том, что у нас появляется государственная граница. Это две разные логики, и брешь в безопасности, о которой идет речь, может быть восполнена в случае наличия государственной границы. Когда мы говорим, что наша безопасность должна основываться на легитимности, она должна базироваться на легитимности. Мы должны иметь государственную границу, основанную на легитимности”, – подчеркнул Пашинян.