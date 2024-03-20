В Париже заявили, что Макрон не в том положении, чтобы угрожать России

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Попытки президента Франции Эммануэля Макрона угрозами повлиять на российского лидера Владимира Путина абсурдны. Об этом заявил основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в интервью телеканалу France 3.

«Абсурдно думать, что, напугав, мы заставим Путина отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может победить страну, в которой семь часовых поясов и которая уже когда-то поборола Наполеона и Гитлера», — сказал французский политик.

Он подчеркнул, что путь к мирному урегулированию в Украине должен начинаться с переговоров о демилитаризации районов с атомными электростанциями, затем — о прекращении огня, после этого договариваться о границах и, наконец, о референдумах среди населения.