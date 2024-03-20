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Ученые обнаружили новую причину болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили новую причину болезни Альцгеймера

Ученые США обнаружили новые доказательства того, что основной причиной болезни Альцгеймера может быть накопление жира в клетках головного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Предыдущие научные работы показали, что болезнь Альцгеймера вызвана накоплением белка бета-амилоида в виде бляшек, которые растут в пространстве между нервными клетками. Токсичное воздействие на нейроны также оказывает белок тау, образующий нейрофибриллярные клубки.

Однако исследователи заметили, что помимо бляшек и клубков в клетках мозга также накапливаются жировые капли. Важную роль в этом играет ген APOE, один из вариантов которого — APOE4 — тесно связан с высоким риском болезни Альцгеймера. Было показано, что именно этот вариант отвечает за транспорт большого количества жировых соединений в клетки мозга.

В мозге людей с геном APOE4 содержится больше иммунных клеток с ферментом, который ускоряет движение капель жира в клетки мозга. Кроме того, присутствие амилоидов в клетках мозга людей с вариантами APOE4 или APOE3 заставляет клетки накапливать больше жира.

По мнению исследователей, результаты показывают, что накопление амилоида в мозге вызывает выброс жира в клетки мозга, что в конечном итоге приводит к болезни Альцгеймера.

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