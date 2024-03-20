TikTok опроверг информацию о новых условиях в Азербайджане

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TikTok опроверг информацию о новых условиях в азербайджанском сегменте.

«Распространенная информация в СМИ по поводу новых условий не отражает действительности», – заявили в компании агентству «Тренд».

Ранее сообщалось, что в азербайджанском сегменте TikTok появятся новые условия. Так, регистрация в соцсети будет осуществляться по удостоверению личности, а монеты, зачисленные на аккаунт пользователя TikTok, можно будет вывести в официальном порядке с уплатой налогов.

Кроме того, упоминалось, что будет заблокирован тот контент, который противоречит национальным ценностям. Пользователи, ведущие себя неадекватно, попадут под особый контроль.