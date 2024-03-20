Путин отреагировал на масштабные удары ВСУ по Белгороду: У нас есть «свои планы»

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Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле перед доверенными лицами. В своей речи он высказался об участившихся обстрелах Белгородской области и атаках на другие приграничные регионы России.

Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за «мужество» и сказал, что восхищается ими.

«Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и рядовых граждан, которые потеряли жилье. Ну, и по многим другим, не буду все перечислять. Есть над чем работать, и мы сделаем все, что от нас зависит», — добавил президент.

Путин призвал обеспечить безопасность в приграничных регионах, не уточнив, какие именно меры будут предприняты. «Мы можем ответить тем же, но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Мы будем идти по тому, что мы наметили», — отметил президент России. Что это за планы, он не объяснил.