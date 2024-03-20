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Медведев назвал политическое руководство Франции «петухами»

Медведев назвал политическое руководство Франции "петухами"

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отправить войска Франции в Украину, пообещав Эммануэлю Макрону гробы и обозвав местное политическое руководство «петухами».

По его мнению, такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, поэтому вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей.

«При таком количестве гробов, которые будут доставлены во Францию из чужой далёкой страны, скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно.

Для петухов из руководства Франции это равносильно гильотине. Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией, а для других это будет хороший урок», — отметил Медведев.

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