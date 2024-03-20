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Кулеба: Европейских лидеров охватила паника из-за слов Макрона

Кулеба: Европейских лидеров охватила паника из-за слов Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду направление военных для подготовки украинских солдат в стране, а не за ее пределами.

Такое пояснение дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с иностранными журналистами.

«Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас», – приводит его слова газета La Stampa.

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