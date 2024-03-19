В Украине заявили о «санитарной зоне» в районе Москвы

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Украинские военные организуют «санитарную зону» на территории России. Она может проходить через Москву или даже дальше.

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«Конечно, «санитарная зона» будет сделана, но точно не Путиным, а украинским войском. Причем не только украинским войском, а, я более чем уверен, что в этом будут принимать участие и другие страны. И эта «санитарная граница» будет проходить на территории границ таких городов как Москва, может чуть дальше», – заявил Данилов.