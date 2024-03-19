В Азербайджане отмечают Новруз |
Мишель анонсировал перевод экономики Евросоюза на военные рельсы |
Прокладка автодороги Агдам-Физули завершится уже в этом году |
Арестован бухгалтер ВЧ Минобороны |
Госдеп отреагировал на слова Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном |
Разногласия с США не помешают Израилю воевать в Рафахе |
Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия Конгресса |
Остин: Наша цель – помочь Украине создать боеспособные силы (видео) |
Азербайджан возглавил СВМДА |
Главное Мир

В Украине заявили о «санитарной зоне» в районе Москвы

В Украине заявили о "санитарной зоне" в районе Москвы

Украинские военные организуют «санитарную зону» на территории России. Она может проходить через Москву или даже дальше.

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«Конечно, «санитарная зона» будет сделана, но точно не Путиным, а украинским войском. Причем не только украинским войском, а, я более чем уверен, что в этом будут принимать участие и другие страны. И эта «санитарная граница» будет проходить на территории границ таких городов как Москва, может чуть дальше», – заявил Данилов.

Теги:
Из этой рубрики
Мишель анонсировал перевод экономики Евросоюза на военные рельсы
Мир

Мишель анонсировал перевод экономики Евросоюза на военные рельсы

2024/03/19, 23:38
В Украине заявили о "санитарной зоне" в районе Москвы
Мир

В Украине заявили о «санитарной зоне» в районе Москвы

2024/03/19, 23:01
Болсонару предъявлено обвинение в фальсификации
Мир

Болсонару предъявлено обвинение в фальсификации

2024/03/19, 22:17
Норвегия ужесточила антироссийские санкции
Мир

Норвегия ужесточила антироссийские санкции

2024/03/19, 21:33
В ООН не в курсе о готовящейся переброске войск Франции в Украину
Мир

В ООН не в курсе о готовящейся переброске войск Франции в Украину

2024/03/19, 21:21
Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия Конгресса
Мир

Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за бездействия Конгресса

2024/03/19, 20:52
Французскую армию готовят к грядущей бойне
Мир

Французскую армию готовят к грядущей бойне

2024/03/19, 17:42
Украинские дроны усложнили обеспечение группировки РФ в Сирии
Мир

Украинские дроны усложнили обеспечение группировки РФ в Сирии

2024/03/19, 17:20
"Усопший" король Карл III был замечен на выходе из Виндзорского замка
Мир

«Усопший» король Карл III был замечен на выходе из Виндзорского замка

2024/03/19, 17:05