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Украинские дроны усложнили обеспечение группировки РФ в Сирии

Украинские дроны усложнили обеспечение группировки РФ в Сирии

Украинские надводные дроны усложнили обеспечение группировки РФ в Сирии. Как сообщает Defense Express, РФ пока не рискует возить Черным морем вооружение в или из Сирии и делает крюк через Атлантику.

Говорится, что произошло это, благодаря успешным атакам морских дронов-камикадзе. В частности, ВСУ удалось значительно усложнить РФ обеспечение своей группировки в Сирии. Об этом свидетельствуют маршруты российских грузовых кораблей «Оборонлогистика»: «Sparta IV» и «Ursa Major», которые традиционно используются минобороны РФ с этой целью.

Как отмечает издание, ранее российские корабли передвигались с базы ВМФ РФ в сирийский порт Тартус коротким маршрутом – через Босфор и Черное море. Длина маршрута составляла 2,5 тысячи километров. Однако сейчас корабли направляются через все Средиземное море, «обходят» вокруг Европы по Атлантике для того, чтобы добраться до Балтийского моря по маршруту около 9 тысяч км.

«Кроме того, эти корабли идут с танкером «Yaz», а конвой, как минимум в Средиземном море, сопровождал фрегат ЧФ РФ проекта 11356Р «Адмирал Григорович», что полностью ликвидирует все сомнения в целях таких конвоев. Об этом пишет ItaMilRadar, который фокусируется на отслеживании военной авиации и кораблей», – говорится в публикации.

По данным авторов, такие изменения произошли недавно, потому что еще в июле 2023 года российские корабли грузились вооружением в Новороссийске и шли в Сирию. Например, была зафиксирована загрузка судна «Sparta IV» артиллерийскими системами, которое впоследствии направилось в Тартус.

Отмечается, что сейчас, согласно данным MarineTraffic, «Sparta IV» и «Ursa Major» находятся в Северном море, пройдя Ла-Манш. Портами прибытия для кораблей является Балтийск в Калининградской области РФ и Санкт-Петербург соответственно.

«Также следует понимать, что кроме транспортировки военных грузов в Сирию эти российские корабли вполне могут и вывозить вооружение из Сирии», – акцентирует Defense Express.

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