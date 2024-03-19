Боррель предложит странам ЕС направить 90% доходов от активов России на поставки оружия Киеву

71 Просмотров

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в среду предложит странам Евросоюза направить 90% доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для финансирования поставок оружия Киеву, а остальные 10% передать в бюджет ЕС, чтобы впоследствии использовать в целях поддержки военной промышленности Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Боррель объявил об этом группе журналистов в Брюсселе.

Эти предложения будут направлены странам Евросоюза в преддверии саммита ЕС 21-22 марта.