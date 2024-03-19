Тысячи детей будут эвакуированы из Белгорода из-за украинских обстрелов

120 Просмотров

Около 9 тысяч детей будут эвакуированы из приграничного с Россией города Белгорода и из нескольких районов одноименной области из-за украинских обстрелов , сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.

Первая группа из 1200 детей будет эвакуирована 22 марта, сообщил Гладков. Белгород, город и область, расположенные более чем в 600 км от Москвы, находится чуть более чем в получасе езды от границы с Украиной, что делает его жизненно важной остановкой для российских линий снабжения, но при этом он уникально уязвим для атак.