Армяне пригрозили Пашиняну протестами (видео)

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Жители Воскепара (Аскипара) и Баганиса после встречи с Пашиняном заявили о готовности перекрыть дороги и организовать самооборону в случае попытки властей Армении вернуть Азербайджану села Тавушского района.

«В течение ближайших десяти дней, начиная с завтрашнего дня, я беру на себя ответственность провести учения с 50-60 людьми [из села], назначив каждому из вас место и [боевые] задачи для выполнения», – передают армянские СМИ слова бывшего начальника штаба второго армейского корпуса Миграна Махсудяна.

Он добавил, что при попытке открыть альтернативную дорогу жители села выйдут на протест и не допустят никаких изменений в этом районе.

