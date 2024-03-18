Аэропорт Стамбула – вновь лучшая воздушная гавань года

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Аэропорт Стамбула в четвертый раз удостоился награды «Air Transport Awards» как лучший «Аэропорт года».

Награда была вручена исполнительному директора İGA (Стамбульский аэропорт), Селахаттину Билгену на церемонии, состоявшейся в Экали, Греция.

Превзойдя своих конкурентов со всего мира, аэропорт Стамбула становился «Аэропортом года» в 2021, 2022 и 2023 годах.

Билген, выступая на церемонии награждения заявил, что это большая честь быть признанным достойным этой награды в четвертый раз подряд по результатам голосования более чем 4 тысяч участников.

Билген отметил, что получение этого звания является свидетельством проделанной работы всех команд, задействованных в аэропорте. «Мы устанавливаем более высокие стандарты эффективности, устойчивости и инноваций для того чтобы наши гости оставались довольными. Мы выражаем благодарность «Air Transport Awards» за эту ценную награду.» – добавил он.

Генеральный директор Air Transport News Костас Ятроу отметил, что аэропорт в Стамбуле зарекомендовал себя как устойчивый и инновационный авиационный центр, несмотря на все проблемы, с которыми они столкнулись после пандемии Covid-19.

Ятроу сообщил, что аэропорт быстро достиг уровня, предшествовавшего пандемии, по количеству пассажиров и эта награда также является отражением самоотверженного труда сотрудников аэропорта и услуг, которые они предоставляют своим гостям.

«Air Transport News» – одно из главных СМИ в авиаиндустрии, а его аудитория – и есть сама авиаиндустрия. Каждый год в Air Transport News голосование проводится теми, кто является экспертом в аэропортах по всему миру, чье мнение интересуют поездки и кто выражает свое мнение по таким вопросам, как поездки и проживание.