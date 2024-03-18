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Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида

МИД России направил Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили о противоречивом подходе ФРГ к признанию актами геноцида ранее совершенных преступлений против человечности. В частности, в МИД указали на признание Германией актов геноцида в колониальный период и отсутствие аналогичных заявлений по преступлениями против народов СССР.

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — говорится в документе МИД. В частности, в ведомстве потребовали признать актом геноцида блокаду Ленинграда.

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