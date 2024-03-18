Венгрия просит западных политиков не отправлять войска в Украину

99 Просмотров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил западных политиков воздержаться от необдуманных заявлений о возможной отправке войск в Украину.

Сийярто заявил, что сказал об этом на заседании глав МИД стран ЕС с участием главы Госдепа США Энтони Блинкена. Он напомнил, что НАТО задумывалось как оборонительный, а не атакующий альянс.

Отправка западных войск, по его словам, стала бы провокацией и серьёзным злоупотреблением Пятой статьёй Договора НАТО о коллективной ответственности всех стран-членов.

«Это бы ввергло в огонь весь Европейский континент, мы этого хотим меньше всего. Мы думаем, что это серьёзное злоупотребление Пятой статьёй Договора НАТО», – сказал он.