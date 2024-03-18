Санду объявила о намерении провести в Молдове октябре референдум по интеграции в ЕС

80 Просмотров

Президент Молдовы Майя Санду объявила о намерении провести в октябре референдум по закреплению в Конституции желания страны присоединиться к Европейскому Союзу.

«Референдум по вопросу присоединения Молдовы к ЕС этой осенью определит наше настоящее и будущее на десятилетия», – заявила Санду на пресс-конференции.

Она призвала парламент начать подготовку к референдуму и провести необходимые процедуры. С инициативой объявления плебисцита должны выступить не менее трети депутатов путем подачи запроса в Конституционный суд.