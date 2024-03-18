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МИД Германии не будет называть Путина президентом России

МИД Германии не будет называть Путина президентом России

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что «так называемые выборы в России» не были «ни свободными, ни справедливыми».

«Результат был заранее ясен. Это были недемократические выборы, — сказала она. — Царила атмосфера запугивания. <…> В России нет свободы слова». «Россия, и канцлер уже говорил об этом, сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина», — добавила Хофман.

Она резко осудила проведение голосования на оккупированных территориях.

На вопрос о том, будут ли власти ФРГ называть Путина «президентом или правителем», представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер ответил, что в последнее время ведомство использует одну лишь фамилию Путин, без какого-либо официального титула.

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