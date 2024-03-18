Китай и Папа римский поздравили Путина с победой

67 Просмотров

Министерство иностранных дел Китая поздравило Владимира Путина с победой на выборах президента России, выразив уверенность, что отношения Москвы и Пекина продолжат развиваться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ли Цзянь.

Кроме того, Путина с победой поздравил Папа римский Франциск, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который общается с понтификом.