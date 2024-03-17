ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов (обновлено)

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23:43 Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 50,02% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 4,01% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,11%.

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23:08 Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,92% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,06%.

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22:41 Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

У Николая Харитонова от КПРФ 3,96% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает, предварительно, 3,81% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01%.

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22:19 Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства после обработки 26,74% протоколов. По данным ЦИК он набирает 87,81% голосов.

Второе место занимает Николай Харитонов (3,8%), далее идут Владислав Даванков (3,73%), Леонид Слуцкий (2,96%).

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22:13 Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,97% голосов на президентских выборах по итогам обработки 24,4% протоколов.

Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Общая федеральная явка на выборах президента РФ составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. «По моим сведениям на 20:37 (21:37 по Баку) она была 74,22% (федеральная явка)», – сказал Булаев.