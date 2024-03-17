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Выборы в России: Юлия Навальная вписала в бюллетень фамилию покойного мужа (видео)

Выборы в России: Юлия Навальная вписала в бюллетень фамилию покойного мужа (видео)

Юлия Навальная проголосовала на выборах президента РФ в посольстве России в Берлине. Об этом сообщает «Медуза».

Перед этим вдова лидера российской оппозиции шесть часов простояла в очереди перед посольством, которая растянулась на несколько кварталов. Она участвовала в протестной акции «Полдень против Путина» вместе с другими россиянами, выстроившимися в очередь на избирательные участки.

«Наверное, вас интересует, что я написала в бюллетене, за кого я проголосовала? Разумеется, я написала фамилию „Навальный“. Потому что так не может быть, чтобы за месяц до выборов главный оппонент Путина, и так находящийся в тюрьме, был убит» — заявила Навальная, выйдя из посольства.

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