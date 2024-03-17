Мадуро вновь примет участие в президентских выборах

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Единая социалистическая партия (ЕСП) Венесуэлы объявила Николаса Мадуро, действующего президента страны, кандидатом от партии на президентских выборах, которые пройдут в июле.

«Во время пленарного заседания Пятого Конгресса Единой социалистической партии Венесуэлы лидер Боливарианской революции Николас Мадуро объявлен кандидатом на президентских выборах», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Таким образом, на летних выборах он будет баллотироваться на третий срок на посту президента Венесуэлы. Мадуро занимает пост главы государства с 2013 года: он пришел ко власти после кончины прежнего лидера страны Уго Чавеса.

Президентские выборы состоятся в Венесуэле 28 июля 2024 года.