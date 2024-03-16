В ООН отметили роль религиозных лидеров в достижении мира между Баку и Ереваном

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В достижении мира между Азербайджаном и Арменией важна роль религиозных лидеров.

Об этом заявил находящийся с визитом в Баку Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Об этом сообщает «Репорт».

Шейх уль-ислам высоко оценил вклад ООН в процесс межрелигиозного диалога в мире. Он подчеркнул, что участие Моратиноса в предстоящем VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку внесет важный вклад в межкультурный и межрелигиозный диалог.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН отметил важную роль религиозных лидеров в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.